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Korcan "Bu iş sadece para ile olmuyor"
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KORCAN "BU İŞ SADECE PARA İLE OLMUYOR"

Korcan "Bu iş sadece para ile olmuyor"

Spor Toto 1.Lig'de ikinci sırada yer alıp Süper Lig bileti alan Ankaragücü takımının kalecisi Korcan Çelikay başarının hikayesini anlattı.

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