Korcan "Bu iş sadece para ile olmuyor"

Spor Toto 1.Lig'de ikinci sırada yer alıp Süper Lig bileti alan Ankaragücü takımının kalecisi Korcan Çelikay başarının hikayesini anlattı. Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan Çelikay şunları ifade etti

"Süper Lig altında takımların güçleri çok yakın maçlar kıran kırana geçti. Kırılma maçlatında hep başarılı olduk. Süper Lig'den daha zor"

"Rizespor ile kıyaslarsak o takımın hazır Süper Lig kadrosu vardı, bonservisli transfer yapılabildi. Bizde ise maddi sıkıntı çoktu. Geçen seneden kalan sıkıntılar vardı. Başkanımız çok zor şartlarda ciddi iş yaptı. Sezon başı kampa gelemeyen 4-5 oyuncu vardı. İlk dört maç galibiyet yoktu. En büyük iş İsmail hoca ve ekibine düştü. Herkesin emeği var çalışanına kadar"

"Bu iş sadece para ile olmuyor. Takım olmak önemli. İbrahim hoca yine Rizespor'da o bütünlüğü sağladı ve başarılı oldu. Hedef her zaman yukarısı Süper Lig'de de hedef her zaman yukarısı olacaktır. Böyle bir camia var Ankara'da her üç arabadan birinde Ankaragücü flaması vardır"

"Muslera mı Fabri mi? İkisi de önemli ikisi de iyi kaleci. Muslera biraz daha tecrübeli diyebiliriz"