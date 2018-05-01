Manisaspor maçı sonrası şampiyonluk kutlamalarını Klasspor'dan izlediniz.

Ama bu coşku daha günlerce sürecek...

Geçen sene olduğu gibi bu hafta Klasspor, sarı-lacivert olacak.

Futbolcuları tesislerde bir araya getirip çok keyifli bir söyleşiye imza atacağız.

(Geçen sene yaptığımız röportaj için tıklayınız)

İsmail Kartal ve yardımcıları ile detaylı bir röportajımız olacak.

(Geçen sene yaptığımız röportaj için tıklayınız)

(İsmail Kartal ile devre arasında yaptığımız röportaj için tıklayınız)

Başkan Mehmet Yiğiner ve yöneticiler ile şampiyonluğu konuşacağız.

(Geçen sene yaptığımız röportaj için tıklayınız)

Kulübün emektarlarına mikrofon uzatıp "Süper Lig biz döndük" diyeceğiz.

(Geçen sene yaptığımız röportaj için tıklayınız)

Maç günü stat çevresinde mikrofonlarımızı Ankaragücü taraftarlarına uzatacağız.

(Ankaragücü şampiyonluk görüntülerini izlemek için tıklayınız)

Ve en önemlisi şampiyonluk kutlamalarını bu sene profesyonel kameralar ile canlı yayınlayacağız.

Bunları yapacağımızı zaten tahmin ediyorsunuzdur.

ANCAK BİR RİCAMIZ VAR! REKLAMA İHTİYACIMIZ VAR...

Bu kutlamaları tam profesyonel bir şekilde yapabilmemiz, eksiklerimizi tamamlayabilmemiz için reklam desteğine ihtiyacımız var. İş adamı ve esnaf arkadaşlar şampiyonluk programımıza reklam vererek destek olursa çok seviniriz. Hem yüz binlerce kişiye ulaşacak bu görüntülerde reklamları ile müşterilerine ulaşabilirler hem de Klasspor'a bu önemli süreçte çok kıymetli bir desteği sağlamış olurlar.

0312911 1234 numaralı whatsapp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz... Kendiniz veremese de dostlarımıza bu çağrımızı iletirseniz seviniriz.

Bülent Atlas

Klasspor Genel Yayın Yönetmeni