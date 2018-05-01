37 yaşında Ankaragücü'nü uçuran kahraman

İsmail Kartal yönetiminde unutulmaz bir başarı öyküsü yazarak Süper Lig’e geri dönen Ankaragücü’nde bireysel performanlar lige damga vurdu. Sezon başında Bursaspor’dan kadroya katılan sağ bek Erdem Özgenç, tam 16 asist yaparak bir savunma oyuncusu olarak lig rekoruna imza attı.



37 yaşına merdiven dayayan, geçen sezon Yeni Malatya’dan sonra bu yıl da Ankaragücü’yle şampiyonluk yaşayan Sedat Ağçay ise her maç 12 km. koşarak ligin en çok mesafe kat eden oyuncular sıralamasında ilk 5’e adını yazdırdı.

Stoper Alihan Kubalas’ın 6 gol attığı Başkent ekibinde forvet Umut Nayir ise 14 gol, 3 asistlik performansıyla ön plana çıkan isimlerdendi.