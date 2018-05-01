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Ankaragücü'nün gizli kahramanları....
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ANKARAGÜCÜ'NÜN GİZLİ KAHRAMANLARI....

Ankaragücü'nün gizli kahramanları....

Ankaragücü Yaşasın Birlik Platformu yaptığı açıklama ile Süper Lige gidilen süreçte kulübün önünün açılmasında büyük katkısı olan isimlere şükran sunuldu.

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Ankaragücü Yaşasın Birlik Platformu yaptığı açıklama ile Süper Lige gidilen süreçte kulübün önünün açılmasında büyük katkısı olan isimlere şükran sunuldu.

Açıklama şu şekilde: 

28 Temmuz 2012 kongresi yapılamıyordu.
Bent Ahlat başkan adayı ama kongre yeterliliği sağlanamamıştı. O ara da bir şey oldu Sayın Metin AKYÜZ,Sayın Koray AKDOĞAN, Sayın Muzaffer GÜLTEKİN son dakika kongreye giderek Ankaragücümüze Kayyum atanmasının önüne geçilmesini sağlamışlardır. 33 oyla başkan seçilen Sayın Bent Ahlat'tan başlayan süreçte Ankaragücü ya Amatöre yollanacaktı. Ya da her şeye yeniden başlamak için mücadele edilecekti. Ankaragücü tarihi bu 3 ismi hiç unutmayacak!..Özellikle yönetim içinde TARAFTAR için amca abi olan her düğünde,cenazede,iyi günde kötü günde yanımızda duran,cezalarda karakollarda Metin AKYÜZ başkanımızı unutmayalım..

Sürecin tamamını fırsat buldukça dilimiz döndüğünce paylaşacağız. Sayın Mehmet Yiğiner ve Yönetimlerinde neler yaşandı bugünleri doğuran irade birlik olmaktı.Bu birliği her yönüyle tekrar hatırlamaya çalışalım. Lütfen o yıllara dair resim anı bilgi için mesaj atınız. Sevgiyle çıkılan her yol başarıya gebedir...
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