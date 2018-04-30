Bursaspor 2 - Atiker Konyaspor 1
Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Bursaspor ile Atiker Konyaspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 2-1 kazandı.
Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy (85' William Troost-ekong), Jires Kembo-ekoko (77' Dzon Delarge), Pablo Batalla, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Abdullahi Shehu, Moussa Sow (63' Bogdan Stancu)
Teknik Direktör:
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Eren Albayrak, Ali Turan, Nejc Skubic, Selim Ay, Volkan Şen (76' Mustapha Yatabare), Mehdi Bourabia, Vedat Bora, Jens Jonsson, Moryke Fofana (46' Orkan Çınar), Samuel Eto'o (46' Adis Jahovic)
Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mustafa Öğretmenoğlu
Goller: DK 29: Moussa Sow (Bursaspor), DK 35: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), DK 89: Adis Jahovic (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: DK 27: Volkan Şen (Atiker Konyaspor), DK 37: Barış Yardımcı (Bursaspor), DK 39: Furkan Soyalp (Bursaspor), DK 72: Pablo Batalla (Bursaspor), DK 78: Mehdi Bourabia (Atiker Konyaspor), DK 87: Abdullahi Shehu (Bursaspor), DK 90: Harun Tekin (Bursaspor), DK 90: Emmanuel Badu (Bursaspor), DK 90: Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor)
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