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Bursaspor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BURSASPOR - ATİKER KONYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bursaspor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Bursaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bursaspor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Bursaspor - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 31. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Furkan Soyalp, Jıres Kembo Ekoko, Aziz Eraltay, Abdullahı Shehu, Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan, Moussa Sow

Teknik Direktör:

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Eren Albayrak, Ali Turan, Selim Ay, Jens Jonsson, Volkan Şen, Vedat Bora, Moryke Fofana, Mehdi Bourabıa, Samuel Eto O Fıls, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mustafa Öğretmenoğlu

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