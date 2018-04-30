Bursaspor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Bursaspor - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 31. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Furkan Soyalp, Jıres Kembo Ekoko, Aziz Eraltay, Abdullahı Shehu, Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan, Moussa Sow
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Eren Albayrak, Ali Turan, Selim Ay, Jens Jonsson, Volkan Şen, Vedat Bora, Moryke Fofana, Mehdi Bourabıa, Samuel Eto O Fıls, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mustafa Öğretmenoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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