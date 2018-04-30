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Besim Durmuş, Ümit Özat'ın sahip olmadığı duygulara sahip. "UTANMA"
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BESİM DURMUŞ, ÜMİT ÖZAT'IN SAHİP OLMADIĞI DUYGULARA SAHİP. "UTANMA"

Besim Durmuş, Ümit Özat'ın sahip olmadığı duygulara sahip. "UTANMA"

Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, “Ben bu takım düşsün lisansımı yırtıp atarım demiştim. Herkesten özür diliyorum ve istifa ediyorum, çok mahcubum. Utanıyorum.” dedi.

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PTT 1.Lig’de kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Samsunspor’da Teknik Direktör Besim Durmuş, kulüp binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek takım hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bugün itibari ile görevinden istifa ettiğini açıklayan Besim Durmuş, “Ben verdiğim sözün arkasındayım. Bu memlekette bazı insanların ‘takım düşsün’ dediğini duyacaksınız ya da duymuşsunuzdur.

Biz o lafın altına elimizi koyduk. Ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Ben lider olarak kendimi ve geleceğimi oyuncularımı güçlü kılmak için ‘antrenörlüğü bırakacağım’ dedim. Daha önce kimse burada bunları demedi. Bu camianın çok büyük taraftarı var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben tüm olumsuzluklardan takımımı korumak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Gece gündüz çalıştım. Bizim dalımız kırıldı ancak yeniden filizleneceğiz. Ben özür diliyorum. Çok mahcubum. Utanıyorum. Utanılacak bir şey yapmadım ama öyle. Ben herkesin kaçtığı yerde taşın altına elimi koydum. Ben bu kulüpten para beklemedim ve para için burada bulunmadım. Elimden gelenin de en iyisini yaptım ancak, yanlış kurulan takım vardı. Ben bugün belki haftalarca sokağa çıkamayacağım. Ben böyle olmasını istemezdim” diye konuştu.

Geçen sezon'u 8'nci bitirerek son 10 yılın en başarılı takımı haline gelen Gençlerbirliği'ni kasadan milyonlar harcayıp küme düşürür hale getiren Ümit Özat ise Sivasspor maçı rezaleti sonrası neler söylemişti..

"Deplasmanda kazanmak için girdiğiniz pozisyonları gole çevirmeniz lazım. Konuşacak çok şey var ama dile getiremiyoruz. Gençlerbirliği son maça kadar mücadele edecek. 10 maç yenilmeme serisi yapan da, bu kötü oyunu oynayan da aynı futbolcular. Artık para pul önemli değil.Biz geçen sene ligi 8. bitirdik kimse bize ödül vermedi. Bu sene 8. olsak 'Niye şampiyon olamadınız' derlerdi. Galatasaray 1905 yılında kuruldu, 2005'te 100. yılında şampiyon olamadı. Ali Sami Yen'in kemikleri mi sızladı? Rizespor, Sivasspor düştüğü gibi çıktı. İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezon evet ama bunlar futbolda var. Bize daha 2. haftadan beri huzur vermeyip algı operasyonu yaptılar."
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3
F.Kaya
30 Nisan 201819:32
Ankaranin yuz karası besili camış
2
Şakir
30 Nisan 201818:46
Utanma duygusundan vazgeçtik, sessiz kalmayı da beceremiyor. Şen şakrak görüntü verdi TRT'de ki programda. Dibe oturduğu maçtan sonra bile yine ihaleyi birilerine çıkarttı. Sanki bu çöp transferleri kendisi yapmadı, sanki sezon başı kampı kendisi yaptırmadı. Pes birader !
1
Oblak
30 Nisan 201818:29
Besim Durmuş'u tebrik ediyorum. Dilimizde büyük lokma ye büyük söz söyleme diye bir atasözü var Besim hoca büyük konuşmuş ama bunun bedelini de ödüyor, boynum kıldan ince diyor. Onun gibi omurgalı olmakta bir erdemdir, oynadığımız oyuna bakarak söylüyorum ki şu anda Karabükspor'dan sonra en büyük düşme adayıyız hem de böyle önemli bir sezonda! Buradan Besim Durmuş'a sesleniyorum gel takımın başına geç en azından maç sonlarında bozuk plak gibi aynı lafları dinlemeyiz. Sürekli oyuncularını suçlayan, onlara özgüven aşılaması gerekirken futbolculuk karakterlerini ayaklar altına alan ve taraftara küfür eden bir adamdan kurtuluruz.
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