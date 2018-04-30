TFF, şampiyonluk sevincini kursakta bırakmaya niyetli!

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Profesor Oklitus

30 Nisan 201818:46

Bu kadar duyarsiz, anlayissiz, karakter defektli, gunesin altinda akla gelen her kotu sozu hakeden bir insansi toplulugu olamaz. Ligin son maci hangi ulkede Pazartesi oynanabilir? Ligler son haftanin son gunu olan Pazar gunu biter. Yillardir Ankaragucu adini duydugunda sapitan bu yaratiklara sozum su..Catlasanizda patlasanizda bu takim size ragmen Siyasilerin ayak oyunlarina ragmen her turlu pisliginize ragmen Super ligde..Gece yarisida olsa o taraftar o soleni yapar ve yapacaktirda.Ankaragucluler size ne zaman teslim olduda simdi olacak? Yuru Tupcu anca gidersin...