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TFF, şampiyonluk sevincini kursakta bırakmaya niyetli!
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TFF, ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNİ KURSAKTA BIRAKMAYA NİYETLİ!

TFF, şampiyonluk sevincini kursakta bırakmaya niyetli!

Bu sezon verdiği kararlar ve cezalar ile Ankaragücü'nün önünü kesmek için her yolu deneyen Türkiye Futbol Federasyonu, şampiyonluk maçını öyle bir saate koydu ki!

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İmkansızlıklar içinde sezona başlayan, verilen cezalar ve kararlar ile Ankaragücü'nün önünü kesemeyen Türkiye Futbol Federasyonu, şampiyonluğu da ağız tadı ile kutlatmamaya niyetli.

Haftasonu oynanacak Adana Demirspor maçını pazar günü akşam saatlerinde bekleyen, ardından Kızılay meydanına geçerek coşkuyu şehre yaymayı planlayan Ankaragücü taraftarına kötü haber TFF'nin internet sitesinden geldi. Karşılaşma Pazartesi günü saat 19:00'da...

Adana Demirspor maçını pazartesi günü saat 19:00'a koyan Futbol Federasyonu, taraftarların maç sonrası şampiyonluk kutlamasını gece yarısına öteledi.

Karşılaşmanın bitmesi, kupa töreni derken Ankaragücü taraftarının stattan ayrılmasının gece 00'ı bulması bekleniyor. 

Mevcut duruma göre Kızılay'da yapılması planlanan kutlamanın ise pazartesi günü mü yoksa ertesi gün mü yapılacağı şimdilik bilinmiyor...

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Profesor Oklitus
30 Nisan 201818:46
Bu kadar duyarsiz, anlayissiz, karakter defektli, gunesin altinda akla gelen her kotu sozu hakeden bir insansi toplulugu olamaz. Ligin son maci hangi ulkede Pazartesi oynanabilir? Ligler son haftanin son gunu olan Pazar gunu biter. Yillardir Ankaragucu adini duydugunda sapitan bu yaratiklara sozum su..Catlasanizda patlasanizda bu takim size ragmen Siyasilerin ayak oyunlarina ragmen her turlu pisliginize ragmen Super ligde..Gece yarisida olsa o taraftar o soleni yapar ve yapacaktirda.Ankaragucluler size ne zaman teslim olduda simdi olacak? Yuru Tupcu anca gidersin...
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