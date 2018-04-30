TFF, şampiyonluk sevincini kursakta bırakmaya niyetli!

İmkansızlıklar içinde sezona başlayan, verilen cezalar ve kararlar ile Ankaragücü'nün önünü kesemeyen Türkiye Futbol Federasyonu, şampiyonluğu da ağız tadı ile kutlatmamaya niyetli.
Haftasonu oynanacak Adana Demirspor maçını pazar günü akşam saatlerinde bekleyen, ardından Kızılay meydanına geçerek coşkuyu şehre yaymayı planlayan Ankaragücü taraftarına kötü haber TFF'nin internet sitesinden geldi. Karşılaşma Pazartesi günü saat 19:00'da...
Adana Demirspor maçını pazartesi günü saat 19:00'a koyan Futbol Federasyonu, taraftarların maç sonrası şampiyonluk kutlamasını gece yarısına öteledi.
Karşılaşmanın bitmesi, kupa töreni derken Ankaragücü taraftarının stattan ayrılmasının gece 00'ı bulması bekleniyor.
Mevcut duruma göre Kızılay'da yapılması planlanan kutlamanın ise pazartesi günü mü yoksa ertesi gün mü yapılacağı şimdilik bilinmiyor...
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