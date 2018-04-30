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Ankaragücü futbolcuları şampiyonluğu Klasspor ile kutladı...
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ANKARAGÜCÜ FUTBOLCULARI ŞAMPİYONLUĞU KLASSPOR İLE KUTLADI...

Şampiyonluktan dakikalar sonra Ankaragücü futbolcularının sevincinde yanlarında Klasspor vardı...

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Ankaragücü, deplasmanda aldığı Manisaspor galibiyeti ile adını Süper Lige yazdırdı.

Karşılaşma sonrası futbolculara ve kulübün emektarlarına sadece Klasspor mikrofon uzattı.

İşte o tarihi anlardan Klasspor'a özel görüntüler ve röportajlar...

 

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TFF, şampiyonluk sevincini kursakta bırakmaya niyetli!
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İsmail Kartal, şampiyonluk sonrası ilk açıklamasını Klasspor'a yaptı...
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Mehmet Yiğiner'den ilk açıklamalar Klasspor'da
7
Ankaragücü'ne tebrik mesajları
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Ankaragücü Süper Ligde....
İşte Manisaspor - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler
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