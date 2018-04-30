İsmail Kartal, şampiyonluk sonrası ilk açıklamasını Klasspor'a yaptı...

Ankaragücü’nün Manisaspor karşılaşmasından lig ikinciliği ile ayrılması ve bu doğrultuda Spor Toto Süper Lig’ yükselmesi tüm Ankara’da olduğu gibi futbolcular ve teknik heyete de büyük bir sevinç yaşattı.

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Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın basın açıklaması yaptığı sırada takım futbolcuları ellerinde su şişeleri ile toplantıyı bastı ve Süper Lig’e yükselmenin sevinci ile tezahürat yaptı. Futbolcuların sulu kutlaması karşısında önce şoke olan ve başından aşağı su dökülen Kartal daha sonra futbolcuların tezahüratlarına eşlik etti. Bu küçük şaşkınlık ardından Kartal futbolcular ile fotoğraf çektirdi.

“Her zaman her yerde en büyük Başkent” tezahüratlarından sonra toplantıdan ayrılan futbolcularının ardından açıklama yapan Kartal; “Bu karakterli oyuncularla şampiyon olduk. Bu karakterli oyuncularıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Ankaragücü hak ettiği yerde”

Klasspor.com’dan Bülent Atlas’ın mikrofonuna konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: “Her şeyden önce şu anda çok mutluyuz. Sezon başından beri çok büyük zorluklar ve sıkıntılar ile mücadele ettik. Ama hiçbir zaman bu zorluklar ve sıkıntılarımız bizim hedef ve inançlarımızın önüne geçmedi. Çok çalıştık. Devre arası transfer yapamadık. Aramızdan ayrılanlar, sakatlananlar, sezonu kapayanlar oldu. Yine yılmadık, çok çalıştık. Kendime, ekibime ve bu karakterli oyunculara güvendim. Biz bu günleri gördük. Her zaman bize desteğiniz esirgemeyen medyamıza, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların bize verdiği destek ve enerji ile çok çalıştık. Bu takımda Ankaragücü’nü hak ettiği yere getirdi. Bütün Ankaragücü camiasına ve Türk futboluna hayırlı olsun. Bizi hiçbir yerde yalnız bırakmayan bu Ankaragücü taraftarına bu şampiyonluğu armağan ediyorum” açıklamasını yaptı.

Karakteri ereği sevincini belli edemediğini ifade eden Kartal; “Bu çok fazla sevinen ve sevincimi belli edebilen bir insan değilim. Yani karakter olarak. Ama ben onu içimde yaşıyorum. İnşallah Ankaragücü Süper Lig’de hak ettiği yerlere doğru planlama ile iyi adımlar atar ve orada kalıcı olarak buradaki başarısını Süper Lig’de de yaşatabiliriz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kendi evimizde Süper Lig’e çıkmayı hedefliyorduk

İsmail Kartal maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında çok mutlu olduklarını belirterek, "Burada kazanıp, son maçı da kazanarak kendi evimizde Süper Lig'e çıkmayı hedefliyorduk. Bugünkü galibiyetimizle, rakipler de kaybederse Süper Lig'e çıkacağımızı biliyorduk. Bu bilinçle hazırlandık ve bu motivasyonla buraya geldik. 3 golle 3 puanı aldık, rakiplerimiz de puan kaybetti. Bugün muhteşem taraftarımızın, camiamızın, başkanımızın, yöneticimizin, medyamızın hak ettiği yere geldiğini düşünüyorum" dedi.

Kartal, "Bütün sezon başından beri amacımız buydu. Çok şükür beklenen oldu. Biz sezon başından bugüne kadar çok sayıda sıkıntı yaşadık ama hiçbir zaman bu sıkıntılar bizim hedeflerimizin, inancımızın önüne geçmedi. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla inandığımız yolda yürümeye devam ettik. Arada kırılmalar da oldu ama taraftarlarımız her zaman bize destek verdi. Bu desteklerine layık olmak için bizler de çok çalıştık. Süper Lig'e çıktık. Bu takımın konumu, Türk futboluna, Ankaragücü camiasına ve muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan olsun. Bundan sonra güzel bir planlamayla bu takımın geleceği ile ilgili neler olacağını oturup konuşacağız. Şu ana kadar anlatılacak çok hikaye var" diye konuştu.