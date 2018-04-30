Mehmet Yiğiner'den ilk açıklamalar Klasspor'da

Manisa’da sarı lacivertli takımın soyunma odasında da adeta bayram havası hakimdi. Ankaragücü Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner cezalı olduğu için maçı stat dışında izlerken maç bitiminde futbolcuların soyunma odasında yerini aldı.

Yiğiner, mutluluğunu şu sözler ile ifade etti: “Şükürler olsun Rabbimize bir şampiyonluğu daha bize yaşattı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Taraftarlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu birlik beraberlikte başarıyı getirdi. Ankaramıza camiamıza hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

“Başarının sırrı: Birlik ve beraberlik”

Kulüp borçlar içinde yüzerken üst üste 2 sene lig atlayarak Süper Lig’e çıkan Ankaragücü resmen bir ilki başardı. Yiğiner; “Allah biliyor ne çektiğimizi. Bu kadar borcun altına şimdi olsa girer miyim? Bilemiyorum. İşin gerçeği bugün bir arkadaşımız hesap yaptı. Bizim 120-130 milyon TL borcumuz varken doların kur fiyatı 1,80 euro ise 2.20 imiş. Düşünün biz 300 milyonun üzerinde borcun, sorumluluğun altına girmişiz” dedi.

FIFA’dan teşekkür mektubu

Puan sildirmeyerek bütün borçların emek ile ödendiğini söyleyen Mehmet Yiğiner, FIFA’dan da 2 kere teşekkür mehtubu aldıklarını şu sözler ile açıkladı: “FIFA dosyalarından dolayı puan sildirmedik, borçlarımızı ödedik. 2 futbolcu kaldı FIFA’da. 25 dosyayı bitirdik. FIFA’dan 2 defa teşekkür mektubu aldık. Biz elimizden geldiği kadar Ankaragücümüze sahip çıktık. Taraftarlarında desteği, onlarında bizi yalnız bırakmaması ve bu birlik beraberlik başarıyı getirdi. Burada işin özü şu; başarılı olacaksak anahtar birlik ve beraberlik. Bir de samimiyet. Herkes samimi duygularla mücadele etti.”

“Tarih yazacağız dedik ve yazdık”

Başkan Yiğiner; “Hakemlerden çok çektik. Gelirlerimiz hep hacizlere gitti onlardan çektik. Zoru başardığınız zaman mutluluğu da sevinci de fazla oluyor. Tarih yazacağız dedik; inandık, güvendik ve tarihi yazdık. Burada futbolcularımızın da hocamızın da çok büyük emeği var. Dik durdular, parayı hiçbir zaman dert etmediler ve bir tane maç başı almadan sezonu sadece primlerle tamamladılar. Hepsinden Allah razı olsun, emeklerine sağlık. Taraftarlarımız bizi yaz kış bırakmadı. Devamlı bizim peşimizdeydi. Takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Onlara da teşekkür ediyoruz” diyerek futbolculara ve taraftarlara teşekkürlerini iletti.

Bu sefer kutlama Kızılay’da

Yiğiner, Süper Lig’e çıkmanın ardından yapılacak kutlamanın Kızılay’da olması gerektiğini söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

“Şehir takımlarının büyümesi lazım”

Ankaragücü Başkanvekili Metin Akyüz ise galibiyetten duyduğu sevinci şu sözler ile dile getirdi: “Biz bu ligden çıkarak döneceğimize inandık. Her türlü yasağa karşı mutlu son. Anlatılmaz, yaşanır. Bütün engellemelere, mücadelelere, oyunlara rağmen biz başardık. Geçmiş olsun. Manisaspor’un başkanı gereken ilgiyi alakayı gösterdi. Manisaspor’un bu duruma düşmesini istemeyiz bizde. Şehir takımlarının yürümesi ve büyümesi lazım. Her türlü şehir takımlarının mutlaka Süper Lig’de olması lazım. Ankaragücü’nün 1650 tane bilet var. Bilet bulamayan insanlar var. Bu bir güzellik. Bu güzelliği herkese yansıtmamız lazım.”

“Dünyada örneği olmayan bir iş başardık”

Ankaragücü Kulüp Yöneticisi Osman Gazi Kandaş; “Gerçekten belki dünyada örneği olmayan bir iş başardık. Bu noktada sayın başkanımız Mehmet Yiğiner olmak üzere emeği geçen herkese özellikle de bizi hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan; bu takımın arkasından gelen cefası ve sefası çok büyük Ankaragücü taraftarına çok teşekkür ederim. Bizim için bir onur sayfası hep bunu söylüyordum. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim; bu bizim için bir final değil. Başarı bir yolculuk, bu yolculuktaki bir istasyon. Allah nasip edecek, çok güzel günlerini gördük çok daha güzel günlerini göreceğiz inşallah. Tekrar emeği geçen herkese sevgiler” sözleriyle Ankaragücü taraftarına teşekkür etti.