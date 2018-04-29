﻿
Galatasaray 2 - Beşiktaş 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY 2 - BEŞİKTAŞ 0

Galatasaray 2 - Beşiktaş 0

Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

304 Okunma

Galatasaray 2 - Beşiktaş 0

Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho (22' Martin Linnes), Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Jason Denayer, Sofiane Feghouli (78' Sinan Gümüş), Ryan Donk, Fernando Reges, Younes Belhanda (83' Selçuk İnan), Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Fatih Terim

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe (61' Domagoj Vida), Adriano Correia, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Gary Medel, Tolgay Arslan (81' Oğuzhan Özyakup), Anderson Talisca, Alvaro Negredo (35' Jeremain Lens)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Alper Ulusoy

Goller: DK 23: Fernando Reges (Galatasaray), DK 70: Garry Rodrigues (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 4: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 44: Adriano Correia (Beşiktaş), DK 76: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 90: Fernando Reges (Galatasaray)

Kırmızı Kart: DK 65: Dusko Tosic (Beşiktaş)

﻿

İşte Galatasaray - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Futbolda haftanın programı
Beşiktaş'ta kritik divan kurulu toplantısı yapıldı
Derbide son bölümlere dikkat!
Haftanın hakemleri belli oldu...
Beşiktaş 3 - Evkur Y.Malatyaspor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿