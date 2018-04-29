Galatasaray 2 - Beşiktaş 0
Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho (22' Martin Linnes), Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Jason Denayer, Sofiane Feghouli (78' Sinan Gümüş), Ryan Donk, Fernando Reges, Younes Belhanda (83' Selçuk İnan), Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis
Teknik Direktör: Fatih Terim
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe (61' Domagoj Vida), Adriano Correia, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Gary Medel, Tolgay Arslan (81' Oğuzhan Özyakup), Anderson Talisca, Alvaro Negredo (35' Jeremain Lens)
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Alper Ulusoy
Goller: DK 23: Fernando Reges (Galatasaray), DK 70: Garry Rodrigues (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 4: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 44: Adriano Correia (Beşiktaş), DK 76: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 90: Fernando Reges (Galatasaray)
Kırmızı Kart: DK 65: Dusko Tosic (Beşiktaş)
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