İşte Galatasaray - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Galatasaray - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 31. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Gary Alexıs Medel Soto, Tolgay Ali Arslan, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Alper Ulusoy
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