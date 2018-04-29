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İşte Galatasaray - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
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İŞTE GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Galatasaray - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Galatasaray - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 31. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Gary Alexıs Medel Soto, Tolgay Ali Arslan, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Alper Ulusoy

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