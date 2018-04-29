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Osmanlıspor 1 - M.Başakşehir 4
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OSMANLISPOR 1 - M.BAŞAKŞEHİR 4

Osmanlıspor 1 - M.Başakşehir 4

Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Osmanlıspor ile M.Başakşehir Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 4-1 kazandı.

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Osmanlıspor 1 - M.Başakşehir 4

Süper Lig 2017-2018 31. haftasında Osmanlıspor ile M.Başakşehir Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 4-1 kazandı.

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran (72' Aminu Umar), Adrien Regattin (78' Özer Hurmacı), Serdar Gürler, Tortol Lumanza Lembi, Sokol Cikalleshi

Teknik Direktör: İrfan Buz

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Manuel Da Costa (46' İrfan Can Kahveci), Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Eljero Elia, Emre Belözoğlu (81' Gökhan İnler), Arda Turan (46' Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Emmanuel Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Ümit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, İsmail Şencan, Suat Arslanboğa

Goller: DK 42: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), DK 52: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 74: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 88: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 90: Marcio Mossoro (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 13: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 17: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 34: Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir), DK 38: Numan Çürüksu (Osmanlıspor), DK 75: Serdar Gürler (Osmanlıspor)

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