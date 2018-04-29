Kocaelispor 1 - Büyükçekmece Tepecikspor 2
TFF 3.Lig 3.Grup 33. haftasında Kocaelispor ile Büyükçekmece Tepecikspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Büyükçekmece Tepecikspor 2-1 kazandı.
Kocaelispor: Can Emre Yücel, Kadir Öğe, Ali Keten, Fatih Adıgüzel, Gökdeniz Bayrakdar (46' Burak Süleyman), Hamza Mutlu, Mesut Özdemir, Mert Yavuz (64' Sefa Narin), Mehmet Avcı (71' Burak Özbakır), Onur Öztonga, Sinan Pektemek
Teknik Direktör: Galip Gündoğdu
Haberleri İstatistikleri
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Onur Demir, Emrah Yollu, Berkay Ceylan, Yusuf Atay (75' Yılmaz Lüle), Fırat Bozkurt, Recep Metin, Caner Bulut, Semih Mustafa Usta (89' Sami Gökteke), Onur Erdem Günel (83' Osman Üçüncü)
Teknik Direktör: Recai Şahinler
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ergin, Muhammed Sait Emre Alagöz, Ali Rıza Öztürk, Emrah Asil Büyükyıldırım
Goller: DK 45: Onur Demir (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 88: Caner Bulut (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Ali Keten (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: DK 12: Onur Demir (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 22: Caner Bulut (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 22: Sinan Pektemek (Kocaelispor), DK 24: Berkay Ceylan (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 61: Semih Mustafa Usta (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 87: İbrahim Karaca (Büyükçekmece Tepecikspor)
Kırmızı Kartlar: DK 58: Berkay Ceylan (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 89: Caner Bulut (Büyükçekmece Tepecikspor)
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