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Amed Sportif 1 - Hatayspor 1
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AMED SPORTİF 1 - HATAYSPOR 1

Amed Sportif 1 - Hatayspor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Amed Sportif ile Hatayspor Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Amed Sportif 1 - Hatayspor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Amed Sportif ile Hatayspor Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Amed Sportif: Erdi Yokuşlu, Fatih Kılıçkaya, Ömer Karancı, İbrahim Sürgülü, Okan Dernek, Ercan Çapar, Mansur Çalar, Mehmet Sıddık İstemi, Cumhur Yılmaztürk, Muhammed Burak Taşdemir (68' Timur Kosovalı), Muhammet Yılmaz (90' Ferhat Canlı)

Teknik Direktör:

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Oğuz Kocabal (46' Mithat Yaşar), Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz, Hamza Gür (75' Mehmet Tosun), Sinan Kurumuş (90' Taha Balcı)

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Hakem: Burak Şeker, Mehmet Kağan Bingül, Gökhan Barcın, Gökçen Öztürk

Goller: DK 61: Sinan Kurumuş (Hatayspor), DK 73: Timur Kosovalı (Amed Sportif)

Sarı Kartlar: DK 13: Murat Paluli (Hatayspor), DK 33: Mehmet Sıddık İstemi (Amed Sportif), DK 33: Sadi Karaduman (Hatayspor), DK 86: Fatih Kılıçkaya (Amed Sportif), DK 90: Erdi Yokuşlu (Amed Sportif)

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