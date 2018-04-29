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Bergama Bel. 1 - Yomraspor 1
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BERGAMA BEL. 1 - YOMRASPOR 1

Bergama Bel. 1 - Yomraspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Bergama Bel. ile Yomraspor Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bergama Bel. 1 - Yomraspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Bergama Bel. ile Yomraspor Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bergama Bel.: Cantuğ Temel, Emre İşçiler (89' Hüseyin Teker), Semih Durmuş, Mehmet Tatlı, Erdin Üzer (46' Hacı Ömer Doğru), Hakan Sayar, Tuncer Baysal, Jiyan Yavuz, Ozan Murat Başyılmaz, Tufan Deniz Gelen, Sercan Karagöz (64' Bünyamin Uyanık)

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Yomraspor: Furkan Keleş, Şenol Özyurt, Sinan Altınel, Muhammet Mahmut Emir, Mehmetcan Köse, Hüseyin Sürmeneli, Alaattin Tosun (77' Hamza Uzman), Münür Satılmış, Osman Mertoğlu (72' Ertan Çolak), Enes Erdal İç (55' Yasin Reis), Ali Özgür Basa

Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender

Hakem: Adnan Deniz Kayatepe, Yusuf Doğan, M.murat Emre, Sercan Murat Gündüzler

Goller: DK 10: Enes Erdal İç (Yomraspor), DK 90: Tufan Deniz Gelen (Bergama Bel.)

Sarı Kartlar: DK 54: Enes Erdal İç (Yomraspor), DK 55: Semih Durmuş (Bergama Bel.)

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