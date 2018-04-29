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Ofspor 1 - Düzcespor 1
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OFSPOR 1 - DÜZCESPOR 1

Ofspor 1 - Düzcespor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Ofspor ile Düzcespor İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Ofspor 1 - Düzcespor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Ofspor ile Düzcespor İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Ofspor: Beycan Kaya, Gürkan Alver, Fatih Kaan Arıman, Muhsin Polat, Furkan Karabatak, Muhammet Fettahoğlu, Nevzat Bilen, Sergen İlhan, Fatih Aydın, Abdulkadir Kaplan, Talha Aydemir

Teknik Direktör:

Düzcespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Zihni Aydın, İbrahim Kıymaz, Burçak Özkanca, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş, Kemal Ünal, Hüseyin İriç, Serhat Baştan, Buğra Temel, Mustafa Bedirhan Çelik

Teknik Direktör:

Hakem: Burak Pakkan, Uğur Önay, Tolga Özcan, Onur Bingöl

Goller: DK 12: Talha Aydemir (Ofspor), DK 90: (Düzcespor)

Kırmızı Kart: DK 29: İbrahim Kıymaz (Düzcespor)

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