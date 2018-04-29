Pendikspor 1 - Altay 3
TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında Pendikspor ile Altay Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 3-1 kazandı.
Pendikspor: Emre Aydın, Erol Yükseker, Erdinç Pekgöz, Süheyl Çetin, Fatih Cerlek (78' Erdem Koçal), Yasin Görkem Arslan (88' Taha Tunç), Okan Yıldız, Azad Filiz, Mahmut Caner Alioğlu, Yaser Hacımustafaoğlu (84' Yasin Abdioğlu), Mehmet Alaeddinoğlu
Teknik Direktör: Fikret Akdemir
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Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, Necdet Kaba (78' Mustafa Murat Uslu), Serkan Sözmen, Fatih Gül, Ferhat Çulcuoğlu, Hüsamettin Yener (46' İbrahim Akın), İhsan Furkan Deniz, Atakan Rıdvan Çankaya, Murat Uluç (88' Muharrem Ozan Cengiz)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Selim Özen, Emre Doğu, Barış Çiçeksoyu, Cihat Çelikdağ
Goller: DK 31: Yaser Hacımustafaoğlu (Pendikspor), DK 45: Necdet Kaba (Altay), DK 60: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 76: Murat Uluç (Altay)
Sarı Kartlar: DK 28: Süheyl Çetin (Pendikspor), DK 41: Fatih Cerlek (Pendikspor), DK 59: Yaser Hacımustafaoğlu (Pendikspor), DK 66: Okan Yıldız (Pendikspor)
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