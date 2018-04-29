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Kastamonuspor 1966 2 - Bucaspor 2
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KASTAMONUSPOR 1966 2 - BUCASPOR 2

Kastamonuspor 1966 2 - Bucaspor 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Bucaspor Kastamonu Gazi Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kastamonuspor 1966 2 - Bucaspor 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Bucaspor Kastamonu Gazi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Veli Kızılkaya (52' Doğan Can Otman), Ferit Erişçi, Ümit Karaal, Seydi Kayasoy, Salih Sefercik, Youssef Yeşilmen, Halil İbrahim Tuna (78' Şevki Çınar), Mustafa Pınar, Muhammet Haşim Çoban, Oğuzhan Öztürk (74' Cengizhan Akgün)

Teknik Direktör: Atılay Canel

Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan, Abdullah Balikuv, Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazğılı, Onur Alkan (76' Cuma Menize), İbrahim Şirin (85' Deniz Pero), Ömer Kanberoğlu, Saruhan Fındıkcı, Oğuz Aydın (61' Devrim Bekar), İlyas Çakmak

Teknik Direktör: Yüksel Kepoğlu

Hakem: Yiğit Peşin, Ahmet Ulu, Ali Tuna, Efe Tanrıverdi

Goller: DK 17: İlyas Çakmak (Bucaspor), DK 22: İlyas Çakmak (Bucaspor), DK 29: Seydi Kayasoy (Kastamonuspor 1966), DK 55: Youssef Yeşilmen (Kastamonuspor 1966)

Sarı Kartlar: DK 26: Veli Kızılkaya (Kastamonuspor 1966), DK 66: Doğan Can Otman (Kastamonuspor 1966), DK 90: Youssef Yeşilmen (Kastamonuspor 1966)

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Afjet Afyonspor 4 - Kastamonuspor 1966 0
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