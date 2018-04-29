Kocaeli Birlik Spor 1 - Tuzlaspor 3
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Tuzlaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tuzlaspor 3-1 kazandı.
Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Raif Uzuner (90' Berke Tulpar), Yahya Kemal Baki (75' Enes Çidemli), Mehmet Mustafa Yıldızaç, Muhammet Özkal, Emirhan Subaş, Semih Üstün, Talha Özler, Emrecan Yıldızhan, Berat Demir (66' Senih Sergen Şenses), Melih İnan
Teknik Direktör:
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Tuzlaspor: İsmail Çipe, Ayhan Tuna Üzümcü, Bülent Uzun, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Lider Koç, Emre Keleşoğlu, Turgay Gölbaşı, Murat Yılmaz (90' Can Demir Aktav), Gökcan Kaya (67' Cem Sultan), Sadık Baş (81' Hüseyin Atalay), Mehmet Çakır
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
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Hakem: Ali Karatutlu, Özcan Genel, Ali Can Alp, Serkan Önsal
Goller: DK 34: Murat Yılmaz (Tuzlaspor), DK 45: Emrecan Yıldızhan (Kocaeli Birlik Spor), DK 45: Gökcan Kaya (Tuzlaspor), DK 84: Murat Yılmaz (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: DK 36: Turgay Gölbaşı (Tuzlaspor), DK 42: Mehmet Mustafa Yıldızaç (Kocaeli Birlik Spor), DK 52: Talha Özler (Kocaeli Birlik Spor)
Kırmızı Kart: DK 90: Turgay Gölbaşı (Tuzlaspor)
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