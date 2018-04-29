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Kocaeli Birlik Spor 1 - Tuzlaspor 3
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KOCAELİ BİRLİK SPOR 1 - TUZLASPOR 3

Kocaeli Birlik Spor 1 - Tuzlaspor 3

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Tuzlaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tuzlaspor 3-1 kazandı.

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Kocaeli Birlik Spor 1 - Tuzlaspor 3

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Tuzlaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tuzlaspor 3-1 kazandı.

Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Raif Uzuner (90' Berke Tulpar), Yahya Kemal Baki (75' Enes Çidemli), Mehmet Mustafa Yıldızaç, Muhammet Özkal, Emirhan Subaş, Semih Üstün, Talha Özler, Emrecan Yıldızhan, Berat Demir (66' Senih Sergen Şenses), Melih İnan

Teknik Direktör:

Tuzlaspor: İsmail Çipe, Ayhan Tuna Üzümcü, Bülent Uzun, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Lider Koç, Emre Keleşoğlu, Turgay Gölbaşı, Murat Yılmaz (90' Can Demir Aktav), Gökcan Kaya (67' Cem Sultan), Sadık Baş (81' Hüseyin Atalay), Mehmet Çakır

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Hakem: Ali Karatutlu, Özcan Genel, Ali Can Alp, Serkan Önsal

Goller: DK 34: Murat Yılmaz (Tuzlaspor), DK 45: Emrecan Yıldızhan (Kocaeli Birlik Spor), DK 45: Gökcan Kaya (Tuzlaspor), DK 84: Murat Yılmaz (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Turgay Gölbaşı (Tuzlaspor), DK 42: Mehmet Mustafa Yıldızaç (Kocaeli Birlik Spor), DK 52: Talha Özler (Kocaeli Birlik Spor)

Kırmızı Kart: DK 90: Turgay Gölbaşı (Tuzlaspor)

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