Batman Petrol 1 - 12 Bingölspor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Batman Petrol ile 12 Bingölspor Batman 16 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Batman Petrol 1-0 kazandı.
Batman Petrol: Ökkeş Can Karakurt, Celal Aras, Emre Aydın (86' Abdurrahman Üce), Veysel Karadağ, İbrahim Yakup İnal, Halil Aşut, Hakan Soylu, Serhat Özyılmaz, Hasan Kılıç (68' Aydın Aslan), Samed Kartal, Reha Kurt (78' Murat Akgül)
Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin
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12 Bingölspor: Kadir Kahvecioğlu, Özkan Yılmaz, Doğancan Kılıç, Enver Abdullah Filiz, Recep Macar, Gökhan Solak, Fatih Uyar, Barış Şaffak (68' Zeynel Alkan), Ogün Aytaç Yavuz, Muhammed Burak Çelik (10' Sercan Sevinç), Harun Kavaklıdere
Teknik Direktör: Ali Beykoz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Hakan Belder, Hamdi Tontu, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Taner Tuncer
Gol: DK 90: Samed Kartal (Batman Petrol)
Sarı Kartlar: DK 29: Recep Macar (12 Bingölspor), DK 52: Veysel Karadağ (Batman Petrol), DK 70: Doğancan Kılıç (12 Bingölspor), DK 76: Fatih Uyar (12 Bingölspor)
Kırmızı Kart: DK 78: Recep Macar (12 Bingölspor)
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