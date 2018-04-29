﻿
Batman Petrol 1 - 12 Bingölspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

BATMAN PETROL 1 - 12 BİNGÖLSPOR 0

Batman Petrol 1 - 12 Bingölspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Batman Petrol ile 12 Bingölspor Batman 16 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Batman Petrol 1-0 kazandı.

351 Okunma

Batman Petrol 1 - 12 Bingölspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Batman Petrol ile 12 Bingölspor Batman 16 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Batman Petrol 1-0 kazandı.

Batman Petrol: Ökkeş Can Karakurt, Celal Aras, Emre Aydın (86' Abdurrahman Üce), Veysel Karadağ, İbrahim Yakup İnal, Halil Aşut, Hakan Soylu, Serhat Özyılmaz, Hasan Kılıç (68' Aydın Aslan), Samed Kartal, Reha Kurt (78' Murat Akgül)

Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin

12 Bingölspor: Kadir Kahvecioğlu, Özkan Yılmaz, Doğancan Kılıç, Enver Abdullah Filiz, Recep Macar, Gökhan Solak, Fatih Uyar, Barış Şaffak (68' Zeynel Alkan), Ogün Aytaç Yavuz, Muhammed Burak Çelik (10' Sercan Sevinç), Harun Kavaklıdere

Teknik Direktör: Ali Beykoz

Hakem: Mustafa Hakan Belder, Hamdi Tontu, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Taner Tuncer

Gol: DK 90: Samed Kartal (Batman Petrol)

Sarı Kartlar: DK 29: Recep Macar (12 Bingölspor), DK 52: Veysel Karadağ (Batman Petrol), DK 70: Doğancan Kılıç (12 Bingölspor), DK 76: Fatih Uyar (12 Bingölspor)

Kırmızı Kart: DK 78: Recep Macar (12 Bingölspor)

﻿

Batman Petrol - 12 Bingölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Futbolda haftanın programı
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
12 Bingölspor 0 - Dardanelspor 0
Manisa BŞB.SK 2 - Batman Petrol 1
Manisa BŞB.SK - Batman Petrol maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿