Çorum Bel. 0 - Kızılcabölükspor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 33. haftasında Çorum Bel. ile Kızılcabölükspor Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Çorum Bel.: Sercan Çobanoğlu, Yakup Kayış, Akın Karaaslan, Ertuğrul Sancaktutan, Yakup Yiğit, Selim Dilli (87' Mehmet Zahit Çınar), Emre Yüksektepe, Doğan Can Davas, Kıvanç Kaya (71' Oğuzhan Yalçın), Mücahit Haktan Karabulut (82' Mert Sarı), Yasin Dülger
Teknik Direktör: Yavuz Selim Sümer
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Kızılcabölükspor: Cihan Şentürk, Ramazan Erarslan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Ali Helvacı, Mustafa Altun (71' Samet Dağlı), Anıl Yıldırım, Taygun Vurgun, İlyas Ural (87' Ramazan Kuzu), Mustafa Ethem Erboğa (87' Burak Gökbel)
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mehmet Semih Güçlü, Asker Açıkgöz, Baki Mutlu, Mustafa İnan
Sarı Kartlar: DK 42: İlyas Ural (Kızılcabölükspor), DK 42: Ramazan Erarslan (Kızılcabölükspor), DK 71: Mustafa Altun (Kızılcabölükspor), DK 82: Samet Dağlı (Kızılcabölükspor), DK 82: Yakup Yiğit (Çorum Bel.)
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