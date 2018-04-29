Elaziz Belediyespor 5 - Düzyurtspor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 33. haftasında Elaziz Belediyespor ile Düzyurtspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 5-1 kazandı.
Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya, Fahri Genç, İsmail Türkaslan, Onur Alsu, Kadir Taşoğlu, Volkan Çekiç (88' Abdulsamed Tunçay), Çağlayan Alpsatan (88' Emre Usta), Oğuzhan Baykal, Okan Sarı, Muhammet Ali Aydın, Muhammed Akyıldız (88' Furkan Camcı)
Teknik Direktör: Alaettin Tutaş
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Düzyurtspor: Ogün Samet Nuhoğlu, Erdinç Kedikli, Murat Kan, Emre Akgün, Miraç Acer, Nurullah Dağaşan (59' Mustafa Maçka), Ali Kemal Başaran, Hakan Aydın, Serkan Osma (86' Furkan Aydemir), Taşkın Kartal, Taha Gür
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
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Hakem: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Özkan, Birkan Çanakcıoğlu, Efe Soysal
Goller: DK 19: Serkan Osma (Düzyurtspor), DK 27: Volkan Çekiç (Elaziz Belediyespor), DK 32: Muhammed Akyıldız (Elaziz Belediyespor), DK 53: Muhammet Ali Aydın (Elaziz Belediyespor), DK 73: Okan Sarı (Elaziz Belediyespor), DK 90: Muhammet Ali Aydın (Elaziz Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 25: Erdinç Kedikli (Düzyurtspor), DK 83: Serkan Osma (Düzyurtspor)
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