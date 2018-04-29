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Payas Bel. 2 - Karacabey Birlik 1
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PAYAS BEL. 2 - KARACABEY BİRLİK 1

Payas Bel. 2 - Karacabey Birlik 1

TFF 3.Lig 3.Grup 33. haftasında Payas Bel. ile Karacabey Birlik Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Payas Bel. 2-1 kazandı.

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Payas Bel. 2 - Karacabey Birlik 1

TFF 3.Lig 3.Grup 33. haftasında Payas Bel. ile Karacabey Birlik Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Payas Bel. 2-1 kazandı.

Payas Bel.: Suphi Dağ, Onur Çakır, Koray Kurt, Aykut Topal, Cuma Ali Üzüm, Fatih Baydemir, Gökhan Çırak, Necmi Çoban, Deniz Karadeniz (86' Oğuzhan Kuş), İlyas Sarı (67' Çetin Turan), Hasan Kaşıkara (82' Tevfik Şanver)

Teknik Direktör:

Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, Çağrı Gülcü (86' Emre Akdağ), Samet Göker, Mehmet Alper, Ömer Faruk Gümüş, Zafer Özden, Emirhan Çolak, Sedat Dursun, Hüseyin Yemiş (73' Gökhan Aytekin), Mustafa Sol, Uğur Erdoğan (46' Ali Serin)

Teknik Direktör: Besim Koçal

Hakem: Mehmet Terece, Yakup Keçeci, Mustafa Tosun, Ramazan Kaya

Goller: DK 7: Aykut Topal (Payas Bel.), DK 11: Hasan Kaşıkara (Payas Bel.), DK 47: Ali Serin (Karacabey Birlik )

Sarı Kartlar: DK 32: Emirhan Çolak (Karacabey Birlik ), DK 54: Suphi Dağ (Payas Bel.), DK 67: Cuma Ali Üzüm (Payas Bel.), DK 87: Aykut Topal (Payas Bel.)

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