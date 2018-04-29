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Eyüpspor 0 - Bodrum Bel. 0
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EYÜPSPOR 0 - BODRUM BEL. 0

Eyüpspor 0 - Bodrum Bel. 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Eyüpspor ile Bodrum Bel. Esenler Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Eyüpspor 0 - Bodrum Bel. 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Eyüpspor ile Bodrum Bel. Esenler Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Eyüpspor: Evren Özyiğit, Murat Akçay, Vahit Yaşar, Doğukan Bad, Naci Bayraktaroğlu, Yüksel Kayaalp, Ahmet Devret (46' Erhan Aydın), Bilal Gülden, Gencay Erten, Erkan Yetişmiş (65' Berkan Burak Turan), Serkan Çalık (76' Baturay Arslanhan)

Teknik Direktör: Ekrem Al

Bodrum Bel.: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Emre Balak (58' Emrah Öztürk), Muhammet Aran, Orhan Aktaş, Agah Oktay Yılmaz, Erkan Değişmez, Erçağ Evirgen, Emre Şahin (87' Erhan Karayer), Medeni Bingöl, Abdullah Balıkçı, Şaban Yılmaz Genişyürek (74' Mesut Saray)

Teknik Direktör: Tarık Daşgün

Hakem: Yasin Kol, Abdullah Uğur Sarı, Abdurrahman Atabay, Safa Yılmaz

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