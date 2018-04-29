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Y.Altındağ Bel. 3 - Dardanelspor 1
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Y.ALTINDAĞ BEL. 3 - DARDANELSPOR 1

Y.Altındağ Bel. 3 - Dardanelspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Dardanelspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 3-1 kazandı.

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Y.Altındağ Bel. 3 - Dardanelspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Dardanelspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 3-1 kazandı.

Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli, Emrah Duman, Barış Bozal, Oktay Kancı, Hüseyin Korkmaz (63' Salih Yurt), Barış Çiçek (89' Barış Bozdilki), Emrah Sürücü, İsmail Sevindi, Yalçın Eycan Kaya, Ercan Güneri (78' Burhanettin Çakırefe)

Teknik Direktör: Celal Genç

Dardanelspor: Tevfik Emir Yıldızkaya, Hüseyin Cankurt Atasoy (63' Sinan Akgöl), Ahmet Yazar, Ahmed Emir Tekçam, Burak Yılmaz, Hasan Türk (68' Muhammed Bedirhan Yapıcıoğlu), Sergen Piçinciol (46' Ufuk Özbek), Serhat Yazgan, Selim Asal, Yusuf Bayram, Fırat Aras

Teknik Direktör: Vehbi Cevher

Hakem: Emre Yüksel, Ozan Bekar, Ertunç Kaplan, Serkan Eryılmaz

Goller: DK 35: Bülent Kalecikli (Y.Altındağ Bel.), DK 37: Bülent Kalecikli (Y.Altındağ Bel.), DK 60: Barış Çiçek (Y.Altındağ Bel.), DK 90: Ufuk Özbek (Dardanelspor)

Sarı Kartlar: DK 17: İsmail Sevindi (Y.Altındağ Bel.), DK 63: Barış Çiçek (Y.Altındağ Bel.)

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