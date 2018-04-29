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Etimesgut Bld. 4 - Menemen Bel. 4
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ETİMESGUT BLD. 4 - MENEMEN BEL. 4

Etimesgut Bld. 4 - Menemen Bel. 4

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Etimesgut Bld. ile Menemen Bel. Kemal Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Etimesgut Bld. 4 - Menemen Bel. 4

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Etimesgut Bld. ile Menemen Bel. Kemal Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Etimesgut Bld.: Hasan Sürmeli, Sabri Turgut, Alaettin Batuhan Tur, Ömer Esenkaya, Caner Yılmaz (84' Ahmet Kaan Ergün), Gökhan Lale, Halil İbrahim Can, Mikail Koçak, Mehmet Atik, Mehmet Fuat Gölbaşı, Muhammet Emre Kalkan (65' Eser Yayla)

Teknik Direktör: Aykan Atik

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Yasin Güreler, Veli Çetin, Semih Ceylan, Mert Kula, Samet Günhan (65' Ardahan Gündoğdu), Taşkın Çalış (85' Alberk Koç), Murat Erdemir, Kerem Bulut, Yıldıray Koçal (78' Ozan Papaker), Samed Ali Kaya

Teknik Direktör: Suat Kaya

Hakem: Murat Erdoğan, Cem Özbay, Abdulkadir Döner, Deniz Kükrek

Goller: DK 32: Kerem Bulut (Menemen Bel.), DK 35: Samed Ali Kaya (Menemen Bel.), DK 38: Sabri Turgut (Etimesgut Bld.), DK 45: Yıldıray Koçal (Menemen Bel.), DK 54: Caner Yılmaz (Etimesgut Bld.), DK 58: Mehmet Fuat Gölbaşı (Etimesgut Bld.), DK 86: Semih Ceylan (Menemen Bel.), DK 88: Gökhan Lale (Etimesgut Bld.)

Sarı Kartlar: DK 38: Mehmet Atik (Etimesgut Bld.), DK 79: Caner Yılmaz (Etimesgut Bld.), DK 84: Mert Kula (Menemen Bel.), DK 90: Ardahan Gündoğdu (Menemen Bel.)

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