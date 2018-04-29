Manisa BŞB.SK 0 - Çatalca Spor 4
TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Manisa BŞB.SK ile Çatalca Spor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çatalca Spor 4-0 kazandı.
Manisa BŞB.SK: Umutcan Yüksel, Mehmet Kuruoğlu, Abdurrahman Emir Alagöz, Alper Sürücü, Ergün Yıldız (56' Tayyib Kanarya), Berkin Kamil Arslan (46' Tolga Şahin), Olcay Turhan, Kaan Güdü, Harun Şanlı, Çağrı Giritlioğlu (78' Erhan Kara), Umut Kaya
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
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Çatalca Spor: Mustafa Hoşoğlu, Selçuk Çalışır, Mehmet Kahvecioğlu (46' Barış Dillioğlu), Eyüpcan Delibalta, Anıl Kılıç, Veysel Kılıç, Ömer Faruk Acı, Sadık Arda Yılmaztürk, Ufuk Özcan, Barış Kazer (69' Emre Turgut), Recep Akkemik (82' Deniz Bağlan)
Teknik Direktör: Mehmet Çelik
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Saddam Doğu Yılmaz, Ozan Andaç Göral, Erdem Altaş, Mehmet Çağatay Lakot
Goller: DK 50: Barış Kazer (Çatalca Spor), DK 58: Ömer Faruk Acı (Çatalca Spor), DK 79: Anıl Kılıç (Çatalca Spor), DK 81: Emre Turgut (Çatalca Spor)
Sarı Kartlar: DK 10: Sadık Arda Yılmaztürk (Çatalca Spor), DK 34: Veysel Kılıç (Çatalca Spor), DK 39: Eyüpcan Delibalta (Çatalca Spor), DK 44: Çağrı Giritlioğlu (Manisa BŞB.SK), DK 58: Abdurrahman Emir Alagöz (Manisa BŞB.SK)
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