Bandırmaspor 2 - Kırklarelispor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında Bandırmaspor ile Kırklarelispor Bandırma 17 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bandırmaspor 2-1 kazandı.
Bandırmaspor: Ali Türkan, Özgür Çelik, Bahri Can Avcı, Nurettin Kayaoğlu, Berkay Can Değirmencioğlu, David Kılınç, Oğuzhan Kayar (81' Feyyaz Aydil), Birhan Vatansever, Mertcan Çam (35' Murathan Buruş), Erhan Şentürk (90' Erdi Öner), Hüseyin Altuğ Taş
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Haberleri İstatistikleri
Kırklarelispor: Alişan Şeker, Enis Çeliksu, Müslüm Aydoğan, Davut Babur, Soner Birinci, Tekin Adar (65' Salim Kaya), Yusuf Akyel (65' Muhammed Uğur Kalço), Hakkı İsmet Şimşek, Oğuzhan Erdoğan, Ümit Can Tokçu (84' Ali İhsan Şahin), Ahmet Baykal
Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yakup Bakır, Suat Güz, Emin Barlas, Alper Oran
Goller: DK 30: Hüseyin Altuğ Taş (Bandırmaspor), DK 48: Özgür Çelik (Bandırmaspor), DK 68: Oğuzhan Erdoğan (Kırklarelispor)
Sarı Kartlar: DK 12: Berkay Can Değirmencioğlu (Bandırmaspor), DK 18: Mertcan Çam (Bandırmaspor), DK 23: Davut Babur (Kırklarelispor), DK 32: Yusuf Akyel (Kırklarelispor), DK 38: Tekin Adar (Kırklarelispor), DK 45: Hakkı İsmet Şimşek (Kırklarelispor), DK 83: Soner Birinci (Kırklarelispor)
Kırmızı Kart: DK 22: Müslüm Aydoğan (Kırklarelispor)
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