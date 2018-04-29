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Aydınspor 1923 0 - Utaş Uşakspor 0
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AYDINSPOR 1923 0 - UTAŞ UŞAKSPOR 0

Aydınspor 1923 0 - Utaş Uşakspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 33. haftasında Aydınspor 1923 ile Utaş Uşakspor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Aydınspor 1923 0 - Utaş Uşakspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 33. haftasında Aydınspor 1923 ile Utaş Uşakspor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Aydınspor 1923: Engin Tuna, Ramazan Karaca (81' Yusuf Yıldırım), İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Osman Berk Kınlı, Mesut Uzun, Artun Kütükçü, Emre Yıldırım, Hasan Gündem (63' Habib Uzun), Emre Akbulut (66' Mikail Albayrak)

Teknik Direktör: Mustafa Ceviz

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Fatih Çolak, Levent Aktuğ (90' Emrah Taysı), Ekrem Sütçü (74' Halil İbrahim Cenik), Nurettin Çağlar, Kerem Çağatay, Özgen Erdem, Tayfur Emre Yılmaz, Şahin Fıstıkcı (65' Doğan Seçkin Şavkın)

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Hakem: İlker Yasin Avcı, Tolga Dede, Hakan Betaş, Mehmet Ali Özer

Sarı Kartlar: DK 62: Şahin Fıstıkcı (Utaş Uşakspor), DK 76: Osman Berk Kınlı (Aydınspor 1923), DK 78: Ramazan Karaca (Aydınspor 1923), DK 87: Ahmet Aktaş (Utaş Uşakspor)

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