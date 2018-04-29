﻿
İşte Kozan Bel.SK - Bayrampaşa maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE KOZAN BEL.SK - BAYRAMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kozan Bel.SK - Bayrampaşa maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Kozan Bel.SK ile Bayrampaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

110 Okunma

İşte Kozan Bel.SK - Bayrampaşa maçında ilk 11'ler

Bugün 15:30'da başlayacak Kozan Bel.SK - Bayrampaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 33. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Türkoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Kozan Bel.SK: Ömer İnan, Hakan Doğru, Yasin Hatipoğlu, Ahmet Sarı, Emre Özer, Emrah Kaya, Murat Torun, Keram Onaylı, Savaş Yorulmaz, Zekeriya Topayan, Durancan Çelebi

Teknik Direktör: Ali Toprak

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Güray Fırat, Sefa Korkmaz, Benhur Keser, Yavuz Ayazoğlu, İlker Cihan, Bülent Kocabey, Sercan Uslu, Hakan Yüce, Gökhan Günel, Hayrullah Akyel

Teknik Direktör:

Hakem: Murat Türkoğlu, Soner Akgün, Erhan Gündoğdu, Murat Kasap

﻿

Futbolda haftanın programı
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
Bayrampaşa 1 - Bergama Bel. 2
Çatalca Spor 1 - Kozan Bel.SK 1
İşte Çatalca Spor - Kozan Bel.SK maçında ilk 11'ler
İşte Bayrampaşa - Bergama Bel. maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿