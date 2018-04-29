İşte Kozan Bel.SK - Bayrampaşa maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Kozan Bel.SK - Bayrampaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 33. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Türkoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Kozan Bel.SK: Ömer İnan, Hakan Doğru, Yasin Hatipoğlu, Ahmet Sarı, Emre Özer, Emrah Kaya, Murat Torun, Keram Onaylı, Savaş Yorulmaz, Zekeriya Topayan, Durancan Çelebi
Teknik Direktör: Ali Toprak
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Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Güray Fırat, Sefa Korkmaz, Benhur Keser, Yavuz Ayazoğlu, İlker Cihan, Bülent Kocabey, Sercan Uslu, Hakan Yüce, Gökhan Günel, Hayrullah Akyel
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Türkoğlu, Soner Akgün, Erhan Gündoğdu, Murat Kasap
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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