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Bayburtspor - Kemerspor 2003 maç kadroları belli oldu...
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BAYBURTSPOR - KEMERSPOR 2003 MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bayburtspor - Kemerspor 2003 maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Bayburtspor ile Kemerspor 2003 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bayburtspor - Kemerspor 2003 maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Bayburtspor ile Kemerspor 2003 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:30'da Bayburt Genç Osman Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bayburt Genç Osman

Bayburtspor: İsmet Yumakoğulları, Mert Özyıldırım, Özkan Toprak, Rahmi Muhammet Akyazı, Hasan Güleryüz, Haci Şükrü Çiçek, Zafer Aydoğdu, Güney Tutcuoğlu, Aykut Sarıdoğan, Coşkun Yılmaz, Ali Kemal Yükseker

Teknik Direktör: Özgür Zengin

Kemerspor 2003: İbrahim Dağaşan, Deniz Ataç, Akın Akman, Sevcan Bıyıklı, Volkan Can, Ahmet Özden, Ertuğrul Arslan, Lokman Erdoğan, Abdulsamet Burak, Birkan Öksüz, Abdurrahman Ayhanoğlu

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Hakem: Davut Dakul Çelik, Serkan Gülçer, Oğuz Akyüz, Sefa Can Meral

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Futbolda haftanın programı
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
Yomraspor 0 - Bayburtspor 0
Kemerspor 2003 0 - Halide Edip Adıvarspor 1
İşte Kemerspor 2003 - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler
Yomraspor - Bayburtspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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