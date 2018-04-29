Bayburtspor - Kemerspor 2003 maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Bayburtspor ile Kemerspor 2003 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:30'da Bayburt Genç Osman Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bayburt Genç Osman
Bayburtspor: İsmet Yumakoğulları, Mert Özyıldırım, Özkan Toprak, Rahmi Muhammet Akyazı, Hasan Güleryüz, Haci Şükrü Çiçek, Zafer Aydoğdu, Güney Tutcuoğlu, Aykut Sarıdoğan, Coşkun Yılmaz, Ali Kemal Yükseker
Teknik Direktör: Özgür Zengin
Haberleri İstatistikleri
Kemerspor 2003: İbrahim Dağaşan, Deniz Ataç, Akın Akman, Sevcan Bıyıklı, Volkan Can, Ahmet Özden, Ertuğrul Arslan, Lokman Erdoğan, Abdulsamet Burak, Birkan Öksüz, Abdurrahman Ayhanoğlu
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Davut Dakul Çelik, Serkan Gülçer, Oğuz Akyüz, Sefa Can Meral
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