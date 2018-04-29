Halide Edip Adıvarspor - Orhangazispor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Orhangazispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:30'da Vefa Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Vefa
Halide Edip Adıvarspor: Aytek Aşıkoğlu, Uğur Erk, Cemal Şener, Emre Tekin Pınar, Süleyman Enes Özer, Emre Turan, Hüseyin Afkan, Serkan Yavuz, İbrahim Necipoğlu, Uğur İmir, Mustafa Cevret
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
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Orhangazispor: Uğur Adem Gezer, Hasan Kul, Emre Aktaş, Yunus Emre Mest, Mustafa Demir, Yunus Topcu, Gökhan Öztürk, Muammer Erdoğdu, Mustafa Yüksektepe, Duhan Çağlar Akdağ, Lütfü Ünal
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şengül, Yakup Bulut, Mehmet Güngör
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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