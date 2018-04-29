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Halide Edip Adıvarspor - Orhangazispor maç kadroları belli oldu...
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HALİDE EDİP ADIVARSPOR - ORHANGAZİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Halide Edip Adıvarspor - Orhangazispor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Orhangazispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Halide Edip Adıvarspor - Orhangazispor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Orhangazispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:30'da Vefa Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Vefa

Halide Edip Adıvarspor: Aytek Aşıkoğlu, Uğur Erk, Cemal Şener, Emre Tekin Pınar, Süleyman Enes Özer, Emre Turan, Hüseyin Afkan, Serkan Yavuz, İbrahim Necipoğlu, Uğur İmir, Mustafa Cevret

Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız

Orhangazispor: Uğur Adem Gezer, Hasan Kul, Emre Aktaş, Yunus Emre Mest, Mustafa Demir, Yunus Topcu, Gökhan Öztürk, Muammer Erdoğdu, Mustafa Yüksektepe, Duhan Çağlar Akdağ, Lütfü Ünal

Teknik Direktör: Namık Altunsoy

Hakem: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şengül, Yakup Bulut, Mehmet Güngör

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