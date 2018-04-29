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Ofspor - Düzcespor maç kadroları belli oldu...
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OFSPOR - DÜZCESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ofspor - Düzcespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Ofspor ile Düzcespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ofspor - Düzcespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Ofspor ile Düzcespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:30'da İsmet Gürbüz Civelek Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: İsmet Gürbüz Civelek

Ofspor: Beycan Kaya, Fatih Kaan Arıman, Sergen İlhan, Nevzat Bilen, Muhammet Fettahoğlu, Talha Aydemir, Fatih Aydın, Gürkan Alver, Furkan Karabatak, Abdulkadir Kaplan, Muhsin Polat

Teknik Direktör:

Düzcespor: Çağrı Can Tanrıbilir, İbrahim Kıymaz, Hüseyin İriç, Serhat Baştan, Buğra Temel, Mustafa Bedirhan Çelik, Kemal Ünal, Zihni Aydın, Burçak Özkanca, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş

Teknik Direktör:

Hakem: Burak Pakkan, Uğur Önay, Tolga Özcan, Onur Bingöl

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