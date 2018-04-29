Ofspor - Düzcespor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Ofspor ile Düzcespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:30'da İsmet Gürbüz Civelek Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: İsmet Gürbüz Civelek
Ofspor: Beycan Kaya, Fatih Kaan Arıman, Sergen İlhan, Nevzat Bilen, Muhammet Fettahoğlu, Talha Aydemir, Fatih Aydın, Gürkan Alver, Furkan Karabatak, Abdulkadir Kaplan, Muhsin Polat
Teknik Direktör:
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Düzcespor: Çağrı Can Tanrıbilir, İbrahim Kıymaz, Hüseyin İriç, Serhat Baştan, Buğra Temel, Mustafa Bedirhan Çelik, Kemal Ünal, Zihni Aydın, Burçak Özkanca, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş
Teknik Direktör:
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Hakem: Burak Pakkan, Uğur Önay, Tolga Özcan, Onur Bingöl
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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