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İşte Y.Altındağ Bel. - Dardanelspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE Y.ALTINDAĞ BEL. - DARDANELSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Y.Altındağ Bel. - Dardanelspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Dardanelspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Y.Altındağ Bel. - Dardanelspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:30'da başlayacak Y.Altındağ Bel. - Dardanelspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 33. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Yüksel yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Y.Altındağ Bel.: Oktay Kancı, Emrah Sürücü, Bülent Kalecikli, Yalçın Eycan Kaya, Emrah Duman, Barış Bozal, Mustafa Gürbüz, Barış Çiçek, Hüseyin Korkmaz, Ercan Güneri, İsmail Sevindi

Teknik Direktör: Celal Genç

Dardanelspor: Hüseyin Cankut Atasoy, Ahmet Yazar, Fırat Aras, Selim Asal, Burak Yılmaz, Serhat Yazgan, Ahmed Emir Tekçam, Sergen Piçinciol, Hasan Türk, Yusuf Bayram, Tevfik Emir Yıldızkaya

Teknik Direktör: Vehbi Cevher

Hakem: Emre Yüksel, Ozan Bekar, Ertunç Kaplan, Serkan Eryılmaz

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