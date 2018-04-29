İşte Y.Altındağ Bel. - Dardanelspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Y.Altındağ Bel. - Dardanelspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 33. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Yüksel yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Y.Altındağ Bel.: Oktay Kancı, Emrah Sürücü, Bülent Kalecikli, Yalçın Eycan Kaya, Emrah Duman, Barış Bozal, Mustafa Gürbüz, Barış Çiçek, Hüseyin Korkmaz, Ercan Güneri, İsmail Sevindi
Teknik Direktör: Celal Genç
Haberleri İstatistikleri
Dardanelspor: Hüseyin Cankut Atasoy, Ahmet Yazar, Fırat Aras, Selim Asal, Burak Yılmaz, Serhat Yazgan, Ahmed Emir Tekçam, Sergen Piçinciol, Hasan Türk, Yusuf Bayram, Tevfik Emir Yıldızkaya
Teknik Direktör: Vehbi Cevher
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Yüksel, Ozan Bekar, Ertunç Kaplan, Serkan Eryılmaz
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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