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Manisa BŞB.SK - Çatalca Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MANİSA BŞB.SK - ÇATALCA SPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Manisa BŞB.SK - Çatalca Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Manisa BŞB.SK ile Çatalca Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Manisa BŞB.SK - Çatalca Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak Manisa BŞB.SK - Çatalca Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 33. Haftasında Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak müsabakayı Saddam Doğu Yılmaz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

Manisa BŞB.SK: Abdurrahman Emir Alagöz, Alper Sürücü, Umut Kaya, Çağrı Giritlioğlu, Berkin Kamil Arslan, Mehmet Kuruoğlu, Ergün Yıldız, Harun Şanlı, Olcay Turhan, Kaan Güdü, Umutcan Yüksel

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Çatalca Spor: Mustafa Hoşoğlu, Eyüpcan Delibalta, Selçuk Çalışır, Sadık Arda Yılmaztürk, Anıl Kılıç, Ömer Faruk Acı, Mehmet Kahvecioğlu, Veysel Kılıç, Barış Kazer, Ufuk Özcan, Recep Akkemik

Teknik Direktör: Mehmet Çelik

Hakem: Saddam Doğu Yılmaz, Ozan Andaç Göral, Erdem Altaş, Mehmet Çağatay Lakot

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Futbolda haftanın programı
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
Çatalca Spor 1 - Kozan Bel.SK 1
Manisa BŞB.SK 2 - Batman Petrol 1
Manisa BŞB.SK - Batman Petrol maç kadroları belli oldu...
İşte Çatalca Spor - Kozan Bel.SK maçında ilk 11'ler
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