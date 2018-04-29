Manisa BŞB.SK - Çatalca Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak Manisa BŞB.SK - Çatalca Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 33. Haftasında Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak müsabakayı Saddam Doğu Yılmaz yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri
Manisa BŞB.SK: Abdurrahman Emir Alagöz, Alper Sürücü, Umut Kaya, Çağrı Giritlioğlu, Berkin Kamil Arslan, Mehmet Kuruoğlu, Ergün Yıldız, Harun Şanlı, Olcay Turhan, Kaan Güdü, Umutcan Yüksel
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Haberleri İstatistikleri
Çatalca Spor: Mustafa Hoşoğlu, Eyüpcan Delibalta, Selçuk Çalışır, Sadık Arda Yılmaztürk, Anıl Kılıç, Ömer Faruk Acı, Mehmet Kahvecioğlu, Veysel Kılıç, Barış Kazer, Ufuk Özcan, Recep Akkemik
Teknik Direktör: Mehmet Çelik
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Saddam Doğu Yılmaz, Ozan Andaç Göral, Erdem Altaş, Mehmet Çağatay Lakot
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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