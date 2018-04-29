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Batman Petrol - 12 Bingölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BATMAN PETROL - 12 BİNGÖLSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Batman Petrol - 12 Bingölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Batman Petrol ile 12 Bingölspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Batman Petrol - 12 Bingölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak Batman Petrol - 12 Bingölspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 33. Haftasında Batman 16 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Hakan Belder yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Batman 16 Mayıs

Batman Petrol: İbrahim Yakup İnal, Serhat Özyılmaz, Halil Aşut, Reha Kurt, Hasan Kılıç, Emre Aydın, Ökkeş Can Karakurt, Celal Aras, Hakan Soylu, Veysel Karadağ, Samed Kartal

Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin

12 Bingölspor: Doğancan Kılıç, Ogün Aytaç Yavuz, Barış Şaffak, Özkan Yılmaz, Recep Macar, Enver Abdullah Filiz, Harun Kavaklıdere, Muhammed Burak Çelik, Kadir Kahvecioğlu, Fatih Uyar, Gökhan Solak

Teknik Direktör: Ali Beykoz

Hakem: Mustafa Hakan Belder, Hamdi Tontu, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Taner Tuncer

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Futbolda haftanın programı
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
12 Bingölspor 0 - Dardanelspor 0
Manisa BŞB.SK 2 - Batman Petrol 1
Manisa BŞB.SK - Batman Petrol maç kadroları belli oldu...
12 Bingölspor - Dardanelspor maç kadroları belli oldu...
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