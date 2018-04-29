Batman Petrol - 12 Bingölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak Batman Petrol - 12 Bingölspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 33. Haftasında Batman 16 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Hakan Belder yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Batman 16 Mayıs
Batman Petrol: İbrahim Yakup İnal, Serhat Özyılmaz, Halil Aşut, Reha Kurt, Hasan Kılıç, Emre Aydın, Ökkeş Can Karakurt, Celal Aras, Hakan Soylu, Veysel Karadağ, Samed Kartal
Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin
Haberleri İstatistikleri
12 Bingölspor: Doğancan Kılıç, Ogün Aytaç Yavuz, Barış Şaffak, Özkan Yılmaz, Recep Macar, Enver Abdullah Filiz, Harun Kavaklıdere, Muhammed Burak Çelik, Kadir Kahvecioğlu, Fatih Uyar, Gökhan Solak
Teknik Direktör: Ali Beykoz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Hakan Belder, Hamdi Tontu, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Taner Tuncer
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.