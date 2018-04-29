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İşte Bergama Bel. - Yomraspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BERGAMA BEL. - YOMRASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bergama Bel. - Yomraspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Bergama Bel. ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bergama Bel. - Yomraspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:30'da başlayacak Bergama Bel. - Yomraspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 33. Haftasında Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bergama 14 Eylül

Bergama Bel.: Emre İşçiler, Tufan Deniz Gelen, Tuncer Baysal, Semih Durmuş, Sercan Karagöz, Erdin Üzer, Hakan Sayar, Mehmet Tatlı, Cantuğ Temel, Ozan Murat Başyılmaz, Jiyan Yavuz

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Yomraspor: Mehmetcan Köse, Sinan Altınel, Osman Mertoğlu, Münür Satılmış, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Enes Erdal İç, Muhammet Mahmut Emir, Alaattin Tosun, Hüseyin Sürmeneli, Furkan Keleş

Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender

Hakem: Adnan Deniz Kayatepe, Yusuf Doğan, M.murat Emre, Sercan Murat Gündüzler

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