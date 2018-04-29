İşte Bergama Bel. - Yomraspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Bergama Bel. - Yomraspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 33. Haftasında Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bergama 14 Eylül
Bergama Bel.: Emre İşçiler, Tufan Deniz Gelen, Tuncer Baysal, Semih Durmuş, Sercan Karagöz, Erdin Üzer, Hakan Sayar, Mehmet Tatlı, Cantuğ Temel, Ozan Murat Başyılmaz, Jiyan Yavuz
Teknik Direktör: Bulut Turhan
Haberleri İstatistikleri
Yomraspor: Mehmetcan Köse, Sinan Altınel, Osman Mertoğlu, Münür Satılmış, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Enes Erdal İç, Muhammet Mahmut Emir, Alaattin Tosun, Hüseyin Sürmeneli, Furkan Keleş
Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Adnan Deniz Kayatepe, Yusuf Doğan, M.murat Emre, Sercan Murat Gündüzler
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