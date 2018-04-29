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İşte Erbaaspor - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ERBAASPOR - ERZİN BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Erbaaspor - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 33. haftasında Erbaaspor ile Erzin Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Erbaaspor - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:30'da başlayacak Erbaaspor - Erzin Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 33. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serhad Ürkmez yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Erbaaspor: Taner Kahriman, Mahmuthan Samet Acar, Onur Akdeniz, Eşref Koçak, Furkan Çarkçı, Berk Kal, Soner Gönül, Mustafa Şeker, Murat Hacıoğlu, Nurullah Aslan, Murat Kara

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Erzin Belediyespor: Nureddin Ersoy, Samet Taş, Kadir Samet Eser, Okan Aslan, Ahmet Can Bağırkan, Sefa Aktepe, Şerif Doğan, Tugay Yıldırım, Mert Narin, Kaan Aşnaz, Umut Koray Öz

Teknik Direktör:

Hakem: Serhad Ürkmez, Berkay Salman, Ömer Kibiroğlu, Abdurrahim Gargi

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Erzin Belediyespor 1 - Ofspor 4
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