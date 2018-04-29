İşte Erbaaspor - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Erbaaspor - Erzin Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 33. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serhad Ürkmez yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Erbaaspor: Taner Kahriman, Mahmuthan Samet Acar, Onur Akdeniz, Eşref Koçak, Furkan Çarkçı, Berk Kal, Soner Gönül, Mustafa Şeker, Murat Hacıoğlu, Nurullah Aslan, Murat Kara
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
Haberleri İstatistikleri
Erzin Belediyespor: Nureddin Ersoy, Samet Taş, Kadir Samet Eser, Okan Aslan, Ahmet Can Bağırkan, Sefa Aktepe, Şerif Doğan, Tugay Yıldırım, Mert Narin, Kaan Aşnaz, Umut Koray Öz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serhad Ürkmez, Berkay Salman, Ömer Kibiroğlu, Abdurrahim Gargi
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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