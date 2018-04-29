Gümüşhanespor - Nazilli Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında Gümüşhanespor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:30'da Gümüşhane Yenişehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Gümüşhane Yenişehir
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Recep Yılmaz, Fırat Arıkan, Ziya Şakar, Furkan Yaman, Musa Sinan Yılmazer, Oktay Delibalta, Serhat Mermer, Benjamin Fuchs, Mehmet Cansın Çiçek, Zahit Fındık
Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan
Haberleri İstatistikleri
Nazilli Belediyespor: Mehmet Ersavaş, Berkay Öztuvan, Mazlum Demir, Osman Berkay Özçelik, Serdar Eylik, İlter Ayyıldız, Hakan Turan, Ali Say, Onur Karakabak, Mert Çapar, Onur Bulut
Teknik Direktör: Ahmet Yavuz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağdaş Altay, Alper Uslu, Anıl Usta, Volkan Şeker
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.