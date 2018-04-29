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Gümüşhanespor - Nazilli Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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GÜMÜŞHANESPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gümüşhanespor - Nazilli Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında Gümüşhanespor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gümüşhanespor - Nazilli Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında Gümüşhanespor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:30'da Gümüşhane Yenişehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Gümüşhane Yenişehir

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Recep Yılmaz, Fırat Arıkan, Ziya Şakar, Furkan Yaman, Musa Sinan Yılmazer, Oktay Delibalta, Serhat Mermer, Benjamin Fuchs, Mehmet Cansın Çiçek, Zahit Fındık

Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan

Nazilli Belediyespor: Mehmet Ersavaş, Berkay Öztuvan, Mazlum Demir, Osman Berkay Özçelik, Serdar Eylik, İlter Ayyıldız, Hakan Turan, Ali Say, Onur Karakabak, Mert Çapar, Onur Bulut

Teknik Direktör: Ahmet Yavuz

Hakem: Çağdaş Altay, Alper Uslu, Anıl Usta, Volkan Şeker

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Futbolda haftanın programı
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
Şanlıurfaspor 1 - Gümüşhanespor 1
Nazilli Belediyespor 1 - Pendikspor 0
İşte Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor maçında ilk 11'ler
İşte Nazilli Belediyespor - Pendikspor maçında ilk 11'ler
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