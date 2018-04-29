İşte Hacettepe Spor - Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Hacettepe Spor - Fatih Karagümrük maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tolga Sancak yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hacettepe Spor: Alaaddin Okumuş, Serdarcan Eralp, Mehmet Tuğrul Başkan, Rahmi Can Karadaş, Berat Ayberk Özdemir, Noyan Öz, Soner Dikmen, Kadir Ari, Fethi Özer, Yasin Davuş, Arda Kızıldağ
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Haberleri İstatistikleri
Fatih Karagümrük: Hüseyin Tokmak, Hüseyin Öztürk, Emir Gökçe, Denis Taşkesen, Tarık Çetin, Ufuk Akyol, Fatih Kuruçuk, Hasan Ülker, Gökcan Gelmen, Batuhan Karagöz, Serkan Uygun
Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tolga Sancak, Nurettin Dinçer Demir, Tamer Okuldaş, Burak Olcar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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