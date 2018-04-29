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İşte Hacettepe Spor - Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler
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İŞTE HACETTEPE SPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Hacettepe Spor - Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında Hacettepe Spor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Hacettepe Spor - Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler

Bugün 15:30'da başlayacak Hacettepe Spor - Fatih Karagümrük maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tolga Sancak yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hacettepe Spor: Alaaddin Okumuş, Serdarcan Eralp, Mehmet Tuğrul Başkan, Rahmi Can Karadaş, Berat Ayberk Özdemir, Noyan Öz, Soner Dikmen, Kadir Ari, Fethi Özer, Yasin Davuş, Arda Kızıldağ

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Fatih Karagümrük: Hüseyin Tokmak, Hüseyin Öztürk, Emir Gökçe, Denis Taşkesen, Tarık Çetin, Ufuk Akyol, Fatih Kuruçuk, Hasan Ülker, Gökcan Gelmen, Batuhan Karagöz, Serkan Uygun

Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç

Hakem: Tolga Sancak, Nurettin Dinçer Demir, Tamer Okuldaş, Burak Olcar

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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
Altay 3 - Hacettepe Spor 1
Fatih Karagümrük 2 - Bugsaş Spor 2
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