Bugsaş Spor - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak Bugsaş Spor - A. Selçukspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Ostim
Bugsaş Spor: Yavuzhan Keleşoğlu, Kerem Gülbahar, Yavuz Koç, Ömer Akman, Harun Aydın, Cebrail Karayel, Sinan Kurt, Emre Torun, Turgut Selim Özdemir, , Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Haberleri İstatistikleri
A. Selçukspor: Alp Tutar, Özkan Taştemur, Onurcan Güler, İbrahim Ak, Ayberk Altan, Alpay Cin, İbrahim Serdar Aydın, Ahmet Önay, Alpay Koldaş, Savaş Polat, Seddar Karaman
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Armağan Çekinmez, Cemil Tunç, A.s.buğrahan Koca
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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