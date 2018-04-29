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Bugsaş Spor - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BUGSAŞ SPOR - A. SELÇUKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bugsaş Spor - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında Bugsaş Spor ile A. Selçukspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bugsaş Spor - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak Bugsaş Spor - A. Selçukspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Bugsaş Spor: Yavuzhan Keleşoğlu, Kerem Gülbahar, Yavuz Koç, Ömer Akman, Harun Aydın, Cebrail Karayel, Sinan Kurt, Emre Torun, Turgut Selim Özdemir, , Oğuz Çalışkan

Teknik Direktör: Mustafa Özer

A. Selçukspor: Alp Tutar, Özkan Taştemur, Onurcan Güler, İbrahim Ak, Ayberk Altan, Alpay Cin, İbrahim Serdar Aydın, Ahmet Önay, Alpay Koldaş, Savaş Polat, Seddar Karaman

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Armağan Çekinmez, Cemil Tunç, A.s.buğrahan Koca

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