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Bandırmaspor - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...
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BANDIRMASPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bandırmaspor - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında Bandırmaspor ile Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bandırmaspor - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında Bandırmaspor ile Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yakup Bakır yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Bandırmaspor: Birhan Vatansever, Davıd Deniz Kılınç, Özgür Çelik, Erhan Şentürk, Berkay Can Değirmencioğlu, Hüseyin Altuğ Taş, Nurettin Kayaoğlu, Oğuzhan Kayar, Bahri Can Avcı, Mertcan Çam, Ali Türkan

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Kırklarelispor: Davut Babur, Soner Birinci, Enis Çeliksu, Ahmet Baykal, Hakkı İsmet Şimşek, Tekin Adar, Yusuf Akyel, Oğuzhan Erdoğan, Müslüm Aydoğan, Ümit Can Tokcu, Alişan Şeker

Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu

Hakem: Yakup Bakır, Suat Güz, Emin Barlas, Alper Oran

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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
Fethiyespor 0 - Bandırmaspor 1
Kırklarelispor 2 - Silivrispor 2
Fethiyespor - Bandırmaspor maç kadroları belli oldu...
Kırklarelispor - Silivrispor maç kadroları belli oldu...
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