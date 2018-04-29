Bandırmaspor - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında Bandırmaspor ile Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yakup Bakır yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Bandırmaspor: Birhan Vatansever, Davıd Deniz Kılınç, Özgür Çelik, Erhan Şentürk, Berkay Can Değirmencioğlu, Hüseyin Altuğ Taş, Nurettin Kayaoğlu, Oğuzhan Kayar, Bahri Can Avcı, Mertcan Çam, Ali Türkan
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
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Kırklarelispor: Davut Babur, Soner Birinci, Enis Çeliksu, Ahmet Baykal, Hakkı İsmet Şimşek, Tekin Adar, Yusuf Akyel, Oğuzhan Erdoğan, Müslüm Aydoğan, Ümit Can Tokcu, Alişan Şeker
Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yakup Bakır, Suat Güz, Emin Barlas, Alper Oran
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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