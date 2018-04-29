Silivrispor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında Silivrispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:30'da Silivri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sinan Dereci yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Silivri
Silivrispor: Yusuf Onur Arıkan, Yunus Yaşar, Oğulcan Enes Demiroğlu, Serkan Gürses, Muhammed Öztürk, Süleyman Özdamar, Orhan Gülle, İsmail Düzgün, Ethem Bayburt, Tolgahan Erbay, Hüseyin Eray Karataş
Teknik Direktör: Tahir Şems Önal
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Sakaryaspor: Cenk Kaplan, Cem Ekinci, Sezer Badur, Ramazan Çevik, Yunus Emre Yalçın, Karahan Yasir Subaşı, Hakkı Can Aksu, Talha Mayhoş, Mahir Sağlık, Tufan Kelleci, Ercüment Kafkasyalı
Teknik Direktör: Engin Korukır
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Dereci, Bülent Uludoğan, Arif Dilmeç, Ömer Şivka
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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