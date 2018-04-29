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Silivrispor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...
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SİLİVRİSPOR - SAKARYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Silivrispor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında Silivrispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Silivrispor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında Silivrispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:30'da Silivri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sinan Dereci yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Silivri

Silivrispor: Yusuf Onur Arıkan, Yunus Yaşar, Oğulcan Enes Demiroğlu, Serkan Gürses, Muhammed Öztürk, Süleyman Özdamar, Orhan Gülle, İsmail Düzgün, Ethem Bayburt, Tolgahan Erbay, Hüseyin Eray Karataş

Teknik Direktör: Tahir Şems Önal

Sakaryaspor: Cenk Kaplan, Cem Ekinci, Sezer Badur, Ramazan Çevik, Yunus Emre Yalçın, Karahan Yasir Subaşı, Hakkı Can Aksu, Talha Mayhoş, Mahir Sağlık, Tufan Kelleci, Ercüment Kafkasyalı

Teknik Direktör: Engin Korukır

Hakem: Sinan Dereci, Bülent Uludoğan, Arif Dilmeç, Ömer Şivka

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