Z. Kömürspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak Z. Kömürspor - Şanlıurfaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. Haftasında Karaelmas K.köksal Stadyumunda oynanacak müsabakayı Adem Sarıtaş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Karaelmas K.köksal
Z. Kömürspor: Kemal Cingirt, Ercan Coşkun, Şevket Güngör, Cömert Kandemir, Berkan Akdeniz, Raşit Sevindir, Ali Kemal Özkan, Ahmet Üçgün, Mert Caymaz, Sabri Ege Ömür, Furkan Demir
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
Haberleri İstatistikleri
Şanlıurfaspor: Şaban Özel, Oğuzhan Türk, Hüseyin Kala, Mehmet Taşcı, Sercan Kaya, Ömer Kahveci, Fevzi Özkan, Muhammed Gönülaçar, İzzet Yıldırım, Yasin Ozan, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Adem Sarıtaş, Özgün Karakoçlu, Sefa Özcan, Abdullah Buğra Taşkınsoy
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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