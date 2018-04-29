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Z. Kömürspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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Z. KÖMÜRSPOR - ŞANLIURFASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Z. Kömürspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında Z. Kömürspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Z. Kömürspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak Z. Kömürspor - Şanlıurfaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. Haftasında Karaelmas K.köksal Stadyumunda oynanacak müsabakayı Adem Sarıtaş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Karaelmas K.köksal

Z. Kömürspor: Kemal Cingirt, Ercan Coşkun, Şevket Güngör, Cömert Kandemir, Berkan Akdeniz, Raşit Sevindir, Ali Kemal Özkan, Ahmet Üçgün, Mert Caymaz, Sabri Ege Ömür, Furkan Demir

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Şanlıurfaspor: Şaban Özel, Oğuzhan Türk, Hüseyin Kala, Mehmet Taşcı, Sercan Kaya, Ömer Kahveci, Fevzi Özkan, Muhammed Gönülaçar, İzzet Yıldırım, Yasin Ozan, Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Hakem: Adem Sarıtaş, Özgün Karakoçlu, Sefa Özcan, Abdullah Buğra Taşkınsoy

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Şanlıurfaspor 1 - Gümüşhanespor 1
Z. Kömürspor 0 - K.Maraşspor 0
Z. Kömürspor - K.Maraşspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor maçında ilk 11'ler
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