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İşte Pendikspor - Altay maçında ilk 11'ler
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İŞTE PENDİKSPOR - ALTAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Pendikspor - Altay maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında Pendikspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Pendikspor - Altay maçında ilk 11'ler

Bugün 15:30'da başlayacak Pendikspor - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. Haftasında Pendik Stadyumunda oynanacak müsabakayı Selim Özen yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Pendik

Pendikspor: Süheyl Çetin, Fatih Cerlek, Yaser Hacımustafaoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Erdinç Pekgöz, Erol Yükseker, Azad Filiz, Emre Aydın, Mahmut Caner Alioğlu, Yasin Görkem Arslan, Okan Yıldız

Teknik Direktör: Fikret Akdemir

Altay: Serkan Sözmen, Fatih Gül, Hüsamettin Yener, Murat Uluç, Ferhat Çulcuoğlu, Necdet Kaba, Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, İhsan Furkan Deniz, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör:

Hakem: Selim Özen, Emre Doğu, Barış Çiçeksoyu, Cihat Çelikdağ

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