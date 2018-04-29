İşte Pendikspor - Altay maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Pendikspor - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. Haftasında Pendik Stadyumunda oynanacak müsabakayı Selim Özen yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Pendik
Pendikspor: Süheyl Çetin, Fatih Cerlek, Yaser Hacımustafaoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Erdinç Pekgöz, Erol Yükseker, Azad Filiz, Emre Aydın, Mahmut Caner Alioğlu, Yasin Görkem Arslan, Okan Yıldız
Teknik Direktör: Fikret Akdemir
Haberleri İstatistikleri
Altay: Serkan Sözmen, Fatih Gül, Hüsamettin Yener, Murat Uluç, Ferhat Çulcuoğlu, Necdet Kaba, Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Murat Türkkan, İhsan Furkan Deniz, Atakan Rıdvan Çankaya
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Selim Özen, Emre Doğu, Barış Çiçeksoyu, Cihat Çelikdağ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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