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Karşıyaka - Fethiyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KARŞIYAKA - FETHİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Karşıyaka - Fethiyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. haftasında Karşıyaka ile Fethiyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Karşıyaka - Fethiyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak Karşıyaka - Fethiyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serdar Akkoçoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Karşıyaka: Muhammet Fatih Öztekin, Mustafa Değirmenci, Mustafa Aşan, Metin Peker, Anıl Çıracı, Mahir Aydın, Mehmet Aksoy, Namık Barış Çelik, Görkem Ali Kınay, , Abdullah Cihan Ethemoğlu

Teknik Direktör:

Fethiyespor: Ensar Enes Baykan, Erdi Bakırcı, Metin Sevinç, Umut Sözen, Fatih Kaldan, Ahmet Dereli, Kazım Dülger, Fahri Akyol, Bilal Gücüyetmez, Hakan Olkan, Ramazan Işık

Teknik Direktör: Levent Eriş

Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Serdar İla, Boran Turhan, Eren Özyemişcioğlu

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Futbolda haftanın programı
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
Fethiyespor 0 - Bandırmaspor 1
A. Selçukspor 3 - Karşıyaka 0
Fethiyespor - Bandırmaspor maç kadroları belli oldu...
A. Selçukspor - Karşıyaka maç kadroları belli oldu...
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