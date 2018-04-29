Karşıyaka - Fethiyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak Karşıyaka - Fethiyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 33. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serdar Akkoçoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İzmir Atatürk
Karşıyaka: Muhammet Fatih Öztekin, Mustafa Değirmenci, Mustafa Aşan, Metin Peker, Anıl Çıracı, Mahir Aydın, Mehmet Aksoy, Namık Barış Çelik, Görkem Ali Kınay, , Abdullah Cihan Ethemoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Fethiyespor: Ensar Enes Baykan, Erdi Bakırcı, Metin Sevinç, Umut Sözen, Fatih Kaldan, Ahmet Dereli, Kazım Dülger, Fahri Akyol, Bilal Gücüyetmez, Hakan Olkan, Ramazan Işık
Teknik Direktör: Levent Eriş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serdar Akkoçoğlu, Serdar İla, Boran Turhan, Eren Özyemişcioğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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