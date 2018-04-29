İşte Kocaeli Birlik Spor - Tuzlaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Kocaeli Birlik Spor - Tuzlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Karatutlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Emirhan Subaş, Muhammet Özkal, Yahya Kemal Baki, Berat Demir, Raif Uzuner, Melih İnan, Semih Üstün, Talha Özler, Emrecan Yıldızhan, Mehmet Mustafa Yıldızaç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Tuzlaspor: Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Sadık Baş, İsmail Çipe, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Emre Keleşoğlu, Ayhan Tuna Üzümcü, Turgay Gölbaşı, Lider Koç, Mehmet Çakır, Murat Yılmaz
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Karatutlu, Özcan Genel, Ali Can Alp, Serkan Önsal
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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