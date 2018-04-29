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İşte Kocaeli Birlik Spor - Tuzlaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE KOCAELİ BİRLİK SPOR - TUZLASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kocaeli Birlik Spor - Tuzlaspor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Tuzlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kocaeli Birlik Spor - Tuzlaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:30'da başlayacak Kocaeli Birlik Spor - Tuzlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Karatutlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Emirhan Subaş, Muhammet Özkal, Yahya Kemal Baki, Berat Demir, Raif Uzuner, Melih İnan, Semih Üstün, Talha Özler, Emrecan Yıldızhan, Mehmet Mustafa Yıldızaç

Teknik Direktör:

Tuzlaspor: Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Sadık Baş, İsmail Çipe, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Emre Keleşoğlu, Ayhan Tuna Üzümcü, Turgay Gölbaşı, Lider Koç, Mehmet Çakır, Murat Yılmaz

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Hakem: Ali Karatutlu, Özcan Genel, Ali Can Alp, Serkan Önsal

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Futbolda haftanın programı
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar
Tuzlaspor 1 - Eyüpspor 1
Sivas Belediyespor 4 - Kocaeli Birlik Spor 2
Sivas Belediyespor - Kocaeli Birlik Spor maç kadroları belli oldu...
Tuzlaspor - Eyüpspor maç kadroları belli oldu...
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