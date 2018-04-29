İşte Sancaktepe Bel. - Tokatspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Sancaktepe Bel. - Tokatspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. Haftasında Sancaktepe Belediyesi Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Sancaktepe Belediyesi
Sancaktepe Bel.: Mehmet Abdullah Çoban, Alaattin Hamza Ok, İlker Avşar, Umut Koçin, Mehmet Doğan, Mertcan Aktaş, Caner Solmaz, Recep Burak Yılmaz, Hamza Küçükköylü, Erbay Eker, Samet Akaydin
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
Haberleri İstatistikleri
Tokatspor: Hasan Erbey, Ömercan Öndaş, Ercüment Eray Ataklı, Burak Kara, Bekir Karadeniz, Alperen Pak, Muhammed Şükrü Arslan, Enes Keleş, Nezir Özer, Akın İsmail Köroğlu, Erkan Çam
Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Çağlar Mehmet Uludağ, Can Savaşan, Erhan Kutlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.