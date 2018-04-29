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İşte Sancaktepe Bel. - Tokatspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SANCAKTEPE BEL. - TOKATSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sancaktepe Bel. - Tokatspor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Sancaktepe Bel. ile Tokatspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Sancaktepe Bel. - Tokatspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:30'da başlayacak Sancaktepe Bel. - Tokatspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 33. Haftasında Sancaktepe Belediyesi Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Sancaktepe Belediyesi

Sancaktepe Bel.: Mehmet Abdullah Çoban, Alaattin Hamza Ok, İlker Avşar, Umut Koçin, Mehmet Doğan, Mertcan Aktaş, Caner Solmaz, Recep Burak Yılmaz, Hamza Küçükköylü, Erbay Eker, Samet Akaydin

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Tokatspor: Hasan Erbey, Ömercan Öndaş, Ercüment Eray Ataklı, Burak Kara, Bekir Karadeniz, Alperen Pak, Muhammed Şükrü Arslan, Enes Keleş, Nezir Özer, Akın İsmail Köroğlu, Erkan Çam

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Çağlar Mehmet Uludağ, Can Savaşan, Erhan Kutlu

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